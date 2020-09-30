В Железнодорожном мужчина напал на таксиста и угнал его машину

В подмосковном Железнодорожном произошел серьезный инцидент. Уточняется, что мужчина напал на водителя такси и угнал его машину.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ведутся поиски подозреваемого.
В подмосковном Железнодорожном произошел серьезный инцидент. Уточняется, что мужчина напал на водителя такси и угнал его машину.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ведутся поиски подозреваемого.
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