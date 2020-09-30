В Подольске машина скорой помощи с пациентом попала в аварию

В подмосковном Подольске произошла серьезная авария. Уточняется, что машина скорой помощи столкнулась с иномаркой.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в результате случившегося никто не пострадал. Пациента, который находился в карете скорой, переместили в другой автомобиль.
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