Сбежавшие из колонии в Дагестане заключенные задержаны

Шестеро зеков, которые сбежали из колонии в Дагестане, задержаны. СМИ опубликовали кадры с лежащими на земле злоумышленниками.
Стоит отметить, что заключенные использовали легковой автомобиль, чтобы скрываться. Обувь одного из них была обнаружена близ населенного пункта, пишет Ura.ru. Сейчас осужденные находятся в руках правоохранителей.
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