В Екатеринбурге из-за бури столб упал на человека

Во время урагана в во дворе здания областного Минздрава на улице Вайнера в Екатеринбурге упал столб, передает URA.Ru. В результате серьезно пострадала 60-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Также столб повредил стоявшие поблизости машины. Также из разных концов города поступает информация о поваленных деревьях.