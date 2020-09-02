В Екатеринбурге из-за бури столб упал на человека

Во время урагана в во дворе здания областного Минздрава на улице Вайнера в Екатеринбурге упал столб, передает URA.Ru. В результате серьезно пострадала 60-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Также столб повредил стоявшие поблизости машины. Также из разных концов города поступает информация о поваленных деревьях.
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