Мэр Ярославля о взрыве в жилом доме: Штаб будет создан в ближайшее время

Глава города Ярославля Владимир Волков прокомментировал трагедию, которая произошла в городе. Чиновник заявил, что в скором времени будет создан оперативный штаб по устранению последствий случившегося.

Напомним, что в одной из ярославских многоэтажек произошел взрыв. В результате случившегося погибла женщина. По данным СМИ, под завалами находятся несколько человек, передает "Царьград".