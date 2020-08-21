Мэр Ярославля о взрыве в жилом доме: Штаб будет создан в ближайшее время

Глава города Ярославля Владимир Волков прокомментировал трагедию, которая произошла в городе. Чиновник заявил, что в скором времени будет создан оперативный штаб по устранению последствий случившегося.
Напомним, что в одной из ярославских многоэтажек произошел взрыв. В результате случившегося погибла женщина. По данным СМИ, под завалами находятся несколько человек, передает "Царьград".
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