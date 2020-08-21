СМИ: Под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок

Появились новые подробности о трагедии, которая произошла в Ярославле. В телеграм-каналах распространяют информацию о том, что под завалами обрушившегося дома находятся женщина и ребенок.

Напомним, что в многоэтажке произошел взрыв. Из-за этого часть здания обрушилась. На месте ЧП работают экстренные службы.