СМИ: Под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок

Появились новые подробности о трагедии, которая произошла в Ярославле. В телеграм-каналах распространяют информацию о том, что под завалами обрушившегося дома находятся женщина и ребенок.
Напомним, что в многоэтажке произошел взрыв. Из-за этого часть здания обрушилась. На месте ЧП работают экстренные службы.
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