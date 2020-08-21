Следствие установило имена виновных в убийстве журналиста в Красноярске

В Красноярском крае следователи назвали имена виновных в резонансном убийстве журналиста. Правоохранители заявили, что преступление было совершено по заказу Николая Горюнова.

Мотивом противоправного деяния выступила личная неприязнь к работнику прессы, передает "Пятый канал". Также стало известно, что непосредственным убийцей является Виктор Шестаков. Напомним, журналист Дмитрий Попков был убит в 2017 году.



