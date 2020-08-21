В Электростали произошел пожар. Уточняется, что загорелось здание продуктового магазина.
Пожарным удалось ликвидировать пламя. В результате случившегося никто не пострадал, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В Электростали произошел пожар. Уточняется, что загорелось здание продуктового магазина.
Пожарным удалось ликвидировать пламя. В результате случившегося никто не пострадал, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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