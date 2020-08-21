В Подмосковье задержали банду аферистов

В подмосковном Щелкове полицейским удалось задержать банду аферистов. Уточняется, что злоумышленников подозревают в сбыте поддельных ценных бумаг.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемым предъявлены обвинения, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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