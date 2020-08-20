Под Ногинском нашли тела бизнесмена и его домработницы

Ногинском обнаружили трупы местного бизнесмена и его домработницы. Тела находились в поселке Обухово на улице Шаловской.
Владелец дома обнаружен с пулей в голове, а его 24-летняя домработница Анна – со сломанным носом. Известно, что пострадавший занимался перевозкой лежачих больных, официально трудоустроен не был. По словам матери, он неоднократно заявлял о давлении со стороны коллег. Кому именно мужчина перешел дорогу, покажет следствие. С места изъяли пистолет, схожий с сигнальным пистолетом Макарова, со следами крови и опечатками пальцев.
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