В Сергиевом Посаде спасатели поймали забежавшую в жилой дом лису

В Сергиевом Посаде спасатели поймали лису, забежавшую в жилой дом. Известно, что за помощью к экспертам обратились полицейские, которые не смогли решить эту задачу самостоятельно.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", у лисы не было признаков каких-либо заболеваний. Зверя выпустили в лес.
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