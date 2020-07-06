В подмосковном Щелкове произошел взрыв газа в жилом доме

В подмосковном городе Щелково случилось серьезное ЧП. Уточняется, что в одном из жилых домов произошел взрыв газа.
Позже загорелась квартира на втором этаже. Возгорание удалось нейтрализовать. Обошлось без пострадавших. Жильцов эвакуировали.
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