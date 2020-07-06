В Электростали задержали ранее судимых мужчин по подозрению в серии краж

В Электростали задержали ранее судимых граждан. Их подозревают в совершении краж.
Речь идет о похищении денежных средств и ценных вещей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В Электростали задержали ранее судимых граждан. Их подозревают в совершении краж.
Речь идет о похищении денежных средств и ценных вещей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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