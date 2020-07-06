В Нижегородской области прорыв труб приняли за крушение легкомоторного самолета

В СМИ появилась информация о том, что в Нижегородской области разбился легкомоторный самолет. Опубликованные данные не подтвердились.
По данным НСН, экстренные службы искали место крушения "кукурузника". Позже выяснилось, что на территории прорвало трубы.
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