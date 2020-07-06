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Пострадавшая при пожаре в клубе "Хромая лошадь" женщина скончалась через 11 лет после госпитализации

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Умерла женщина, которая пострадала во время пожара в печально известном пермском клубе "Хромая лошадь". Отмечается, что последние годы жизни россиянка провела в больнице в городе Березники.

Стоит отметить, что после приключившейся трагедии женщина на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом. Работники регионального Минздрава отказались разглашать какую-либо информацию о ее лечении, передает сайт VSE42.RU.

Автор: 6 июля 2020, 18:20 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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