Пострадавшая при пожаре в клубе "Хромая лошадь" женщина скончалась через 11 лет после госпитализации

Умерла женщина, которая пострадала во время пожара в печально известном пермском клубе "Хромая лошадь". Отмечается, что последние годы жизни россиянка провела в больнице в городе Березники.
Стоит отметить, что после приключившейся трагедии женщина на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом. Работники регионального Минздрава отказались разглашать какую-либо информацию о ее лечении, передает сайт VSE42.RU.
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