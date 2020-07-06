Массовый заплыв аквабайкеров в Петербурге попал на видео

Порядка 100 аквабайкеров устроили парад по рекам в центральной части Санкт-Петербурга, передает Пятый канал. Массовый заплыв был приурочен к открытию нового сезона. Происходящее сняли на видео.
Порядка 100 аквабайкеров устроили парад по рекам в центральной части Санкт-Петербурга, передает Пятый канал. Массовый заплыв был приурочен к открытию нового сезона. Происходящее сняли на видео.
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