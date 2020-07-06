Под Москвой подросток проткнул себе живот подставкой для удочки

В больницу города Воскресенска был доставлен 13-летний мальчик. У него зафиксировано проникающее сквозное ранение брюшной полости, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства получения травмы устанавливают специалисты.
По предварительным данным, вместе с друзьями подросток отправился ловить рыбу. В окрестностях села Петровское он упал с велосипеда и напоролся животом на металлическую подставку для удочки, которую держал в руках.
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