Под Москвой подросток проткнул себе живот подставкой для удочки

В больницу города Воскресенска был доставлен 13-летний мальчик. У него зафиксировано проникающее сквозное ранение брюшной полости, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства получения травмы устанавливают специалисты.

По предварительным данным, вместе с друзьями подросток отправился ловить рыбу. В окрестностях села Петровское он упал с велосипеда и напоролся животом на металлическую подставку для удочки, которую держал в руках.