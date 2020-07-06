В Забайкалье двое местных жителей сожгли здание администрации

Двух жителей поселка Жипхеген Хилокского района в Забайкальском крае задержали за поджог здания сельской администрации, передает телеканал "360". Их акция, впрочем, не была направлена против властей.

В строении находились библиотека (она также не интересовала подозреваемых) и офис микрозаймовой организации. Вот его местные жители и хотели ограбить.

Им удалось проникнуть внутрь, однако ни денег, ни ценных вещей они не обнаружили. Взломщики решили сжечь документы кредитной организации, а в итоге уничтожили деревянное здание целиком.

Ущерб оценивается более чем в два миллиона рублей. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.