В Забайкалье двое местных жителей сожгли здание администрации

Двух жителей поселка Жипхеген Хилокского района в Забайкальском крае задержали за поджог здания сельской администрации, передает телеканал "360". Их акция, впрочем, не была направлена против властей.
В строении находились библиотека (она также не интересовала подозреваемых) и офис микрозаймовой организации. Вот его местные жители и хотели ограбить.
Им удалось проникнуть внутрь, однако ни денег, ни ценных вещей они не обнаружили. Взломщики решили сжечь документы кредитной организации, а в итоге уничтожили деревянное здание целиком.
Ущерб оценивается более чем в два миллиона рублей. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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