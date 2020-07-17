Возле нефтебазы под Екатеринбургом загорелся лес

В районе поселка Шабры в Свердловской области загорелся лес. Пламя стало распространяться в сторону Шабровской нефтебазы АО "Газпромнефть-Терминал", передает Пятый канал. В МЧС уточнили, что пожар распространялся вдоль железнодорожных путей и были потушен. По словам специалистов, угрозы распространения пламени ни на территорию предприятия, ни на жилые дома не было.
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