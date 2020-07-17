В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра

Районный суд Казани арестовал бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова, передает сайт VSE42.RU. Экс-чиновник обвиняется в том, что в 2003 году он заплатил за убийство человека, который слишком часто писал на него жалобы в различные инстанции. Ему избрана мера пресечения в виде двух недель в СИЗО.
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