Под Москвой мужчина и маленький ребенок попали под поезд

В Подмосковье произошла жуткая трагедия. По данным СМИ, мужчина и его маленький ребенок попали под колеса электрички.

В результате случившегося взрослый россиян скончался. Получившая серьезные травмы малышка была экстренно госпитализирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".