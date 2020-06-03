Под Москвой мужчина и маленький ребенок попали под поезд

В Подмосковье произошла жуткая трагедия. По данным СМИ, мужчина и его маленький ребенок попали под колеса электрички.
В результате случившегося взрослый россиян скончался. Получившая серьезные травмы малышка была экстренно госпитализирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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