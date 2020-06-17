Под Москвой семилетний мальчик напал с ножом на отца

В одной из квартир города Дмитров в Московской области семилетний мальчик пырнул отца ножом в спину, передает сетевое издание "Москва 24". Ребенок хотел защитить мать, которую в тот момент избивал пьяный мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
В одной из квартир города Дмитров в Московской области семилетний мальчик пырнул отца ножом в спину, передает сетевое издание "Москва 24". Ребенок хотел защитить мать, которую в тот момент избивал пьяный мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
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