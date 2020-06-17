Под Москвой задержали вооруженного налетчика

В отделение банка на Большой Серпуховской улице в городе Подольске Московской области вошел мужчина в маске и с пистолетом в руках. Налетчик потребовал деньги, однако у операционистки не оказалось ключа от кассы, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Несостоявшийся грабитель отпустил сотрудницу кредитного учреждения и скрылся. Позже злоумышленника задержали. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.
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