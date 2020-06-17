В Татарстане самолет приземлился на дорогу

В окрестностях села Соколки в Татарстане на проезжую часть приземлился легкомоторный самолет Cessna-182, передает телеканал "360". На борту находились два человека, они не пострадали.

Экстренная посадка потребовалась из-за отказа двигателя. Инцидент произошел в трех километрах от аэродрома.

