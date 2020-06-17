Захвативший монастырь схиигумен пригрозил митрополиту

На епархиальном суде лишенный права служения, а позже захвативший Среднеуральский женский монастырь схиигумен Сергий пригрозил митрополиту Кириллу силовым противостоянием. Он заявил, что не собирается добровольно покидать обитель, передает URA.ru.
Если у церковных властей есть нужда выпроводить оттуда отступника, им придется пойти на штурм. Преданные Сергию монахи и примкнувшие к ним казаки взяли территорию монастыря под усиленную охрану.
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