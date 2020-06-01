Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео

Непогода разгулялась в поселке Северный. Ураган повредил крыши десяти домов. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, как ветер сносит крыши зданий. На кадрах видно, как в воздухе кружатся обломки, а ураган ломает деревья и заборы.
По данным ГУ МЧС по региону, порывы ветра достигали до 18 метров в секунду, с градом и дождем. Кроме повреждения крыш, ветер повалил 35 деревьев. Пострадали четыре автомобиля, сообщают РИА Новости.
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