В Красноярском крае из больницы сбежал осужденный за убийство опасный преступник

Из медучреждения в Ачинске сбежал опасный преступник. Уточняется, что мужчина был направлен туда для принудительных работ после смягчения приговора.
Ориентировки на злоумышленника опубликовал телеканал "360". Известно, что россиянин был осужден за убийство и разбой.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь
Куни
обращение президента