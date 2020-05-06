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В Красноярском крае из больницы сбежал осужденный за убийство опасный преступник

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Из медучреждения в Ачинске сбежал опасный преступник. Уточняется, что мужчина был направлен туда для принудительных работ после смягчения приговора.

Ориентировки на злоумышленника опубликовал телеканал "360". Известно, что россиянин был осужден за убийство и разбой.

6 мая 2020, 11:14

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