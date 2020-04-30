Находящиеся на карантине россияне устроили пьяный дебош

Жильцы одного из домов в Мегионе устроили пьяный дебош. Примечательно, что подъезд, где был нарушен общественный порядок, находится на карантине из-за коронавируса.
По данным телеканала "360", обитатели этого дома не соблюдают режим самоизоляции. К решению проблемы подключились сотрудники правоохранительных органов, пишет URA.ru.
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