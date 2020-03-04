В Екатеринбурге мужчина попал под поезд

На окраине Екатеринбурга мужчина попал под поезд. ЧП произошло на подъездных путях к "Уралмашзаводу".
Поначалу сообщалось, что прохожий погиб, однако позже стало известно, что мужчина выжил. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Причина, по которой он угодил под поезд, выясняется, пишет Ura.ru.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...