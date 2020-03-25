В Башкирии ребенок заразился коронавирусом

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
25 марта
Лента новостей
20:54
"Толкового ничего сейчас сказать не могу": Боярский убит трагическим известием
20:48
Кадони впервые заговорил о расставании с невестой
20:05
Кожевникова подвергла себя опасности из-за своего детища
20:04
"Русского человека спасут дачи": актер Петров заперся от вируса в загородном доме
20:04
Плевать на всех: прилетевшая с Мальдив Кафельникова сбежала с карантина на маникюр
19:57
"Мою семью это тоже не обошло": популярная актриса сериалов честно о раке
17:27
Ургант жестко надругался над Петросяном из-за рождения ребенка
17:14
Брежнева восхитила роскошным телом
16:46
Коронавирус назвали причиной глобального упадка
16:24
"Проснулась с лихорадкой": Навка рассказала об ужасах коронавируса
16:04
Богомолов отругал беременную Собчак за работу в шоу "Док-Ток"
15:56
Россия получила новый статус из-за коронавируса
15:53
Эксперт объяснил необходимость отмены поездов из-за коронавируса
15:37
"Мужчин не находила": Михалкова о причинах ухода из "Уральских пельменей"
15:29
Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
15:25
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
15:00
Объявлены жесткие меры против коронавируса в Москве
14:59
Lipton объединяет россиян в стремлении сохранить природу России
14:58
Бунт и хаос: обрисовано печальное будущее России из-за коронавируса
14:55
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
14:55
"Как в камере": находящийся на карантине Боярский взвыл от скуки
14:50
Новый поворот появился в истории с бездомными детьми Пригожина
14:41
Обращение Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса (видео)
14:32
В Подмосковье директор мебельного магазина похитил более миллиона рублей
14:29
Сильные чувства или наркотики? Звезда сериала "Великолепный век" ошеломила странной выходкой
14:14
Закрой рот: Борисову ждет многомиллионный штраф за болтовню в соцсетях
14:14
Песков трижды плюнул после вопроса о здоровье Путина
13:57
Названа неожиданная опасность фастфуда во время пандемии
13:57
Путин собрался выступить в связи с пандемией коронавируса
13:56
Умерла актриса Инна Макарова
13:52
СМИ: Принц Чарльз заразился коронавирусом
13:36
Скрывают? Лещенко не говорят результаты анализов на коронавирус
13:34
Слепнущая звезда "Ранеток" не попала к врачу из-за карантина
13:30
"Это не придумка": Познер сделал заявление о коронавирусе
13:22
Уточнены подробности смерти актера из сериала "Магомаев"
12:57
Рубль укрепился после падения
12:56
Буйнов о страшном диагнозе: Я безнадежный оптимист
12:53
"Мне тошно и мерзко!": супруга Венцеслава из "Дома-2" отказывается видеть мужа-изменщика
12:49
Принц Гарри бросил Маркл с ребенком и уехал к бывшей
12:42
"Вьют веревки": дети манипулируют Панфиловым из сериала "Пес"
12:30
"Жадность не останавливает человека": Разин раскрыл большой секрет Пугачевой
12:24
Ребенка в Индии назвали в честь коронавируса
12:20
Быстро распространяется: коронавирус охватил 55 регионов России
12:13
Заразились в Сибири: объявлено о российском происхождении коронавируса
12:09
"Доигралась": дочь Машкова попалась на удочку мошенника
12:00
"Это плевок в сторону истории России": народ в шоке от нового британского сериала о Екатерине II
11:56
"Спасибо, в другой раз": коллеги отказались целоваться с Панайотовым
11:55
Под Москвой обнаружили тело новорожденного в пакете
11:41
Толкалина вознесла на пьедестал хорошеющую на глазах Климову
11:33
Поклонская заперлась дома из-за коронавируса
11:25
"Человек-треугольник": худеющая Глафира Тарханова обеспокоила россиян
10:59
Дарья Мороз отказалась содержать альфонса ради удовольствия
10:58
Хантавирус: человечество атаковала новая зараза
10:51
Производители туалетной бумаги отказались снизить цены
10:50
"Выворачивать, как ты, ноги, не собираюсь!": дочь припечатала ошарашенную Волочкову
10:48
Показавшая странное пятно на груди российская певица рассказала о сыне без головы
10:46
Галкин высмеял Ивлееву за плохое знание английского
10:13
"Перспективы ужaсны": последствия коронавируса напугали
10:09
Россиян предупредили о росте цен на алкоголь
09:59
Ангелина Вовк покинула Москву в разгар пандемии
09:50
Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
09:48
Узнать за пять минут: создан уникальный тест на коронавирус
09:42
У актрисы из фильма "Тихоокеанский рубеж – 2" выявили коронавирус
09:26
Зимний дворец отдыхает: Максакова потрясла хоромами за 200 миллионов в центре Москвы
09:23
"Потенциал есть": обнаружен новый очаг коронавируса
09:18
"У меня отвисла челюсть": стала известна шокирующая правда о симптомах коронавируса
09:17
В Бурятии зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус
08:54
Пострадал человек: на западе Москвы произошла стрельба
08:49
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
08:36
Оплату ЖКХ отменят из-за коронавируса? Россиянам сообщили радостную новость
08:35
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
08:31
Пошла красными пятнами и без конца чесалась: раскрыты жуткие подробности последних дней Началовой
08:03
"Шуба от Бабкиной осталась": Стриженову в нелепом наряде подняли на смех
06:43
"Личное дело каждого": оплеванная толпой Успенская нашла защиту
04:17
"Старше ее, разведенный": сделано заявление о новом мужчине в жизни Полины Гагариной
02:34
Теперь только мультики озвучивать: Голливуд плюнул в лицо Меган Маркл
00:14
Елизавета II в опасности: коронавирус уже во дворце
00:05
Гороскоп на сегодня, 25 марта
22:04
Экс-супруга рыжего из "Иванушек" похвасталась шикарным подарком от нового мужа (видео)
21:47
Уничтожить: неожиданное решение после приезда Путина к зараженным коронавирусом
21:43
"Длился 43 минуты": Асмус рассказала о новой пикантной сцене
21:15
Не простила? Жена оскандалившегося Джигана сняла обручальное кольцо
21:11
Люди начали спиваться из-за коронавируса
19:51
В России приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом
19:45
Трамп в ужасе отскочил от врача с повышенной температурой (видео)
19:36
Сестра Мити Фомина ужаснула подробностями о карантине в Италии
19:08
Винокур взорвался из-за новости об экстренной госпитализации Лещенко
18:30
Три рецепта блюд из гречки для карантина
18:19
"Изоляция малыша": Виторган восхитился проделками сына Нинидзе
18:14
В Башкирии появились первые зараженные коронавирусом
18:04
Как в Италии: россиян призвали готовиться к худшему из-за коронавируса
18:01
Басков пообещал Буйнову огненный праздник
17:38
Путин посетил очаг коронавируса в Москве
17:25
Переболевшая анорексией дочь Догилевой разделась перед камерой
17:17
В Москве спецназу пришлось штурмом брать квартиру ради спасения заложницы
17:05
"День сурка": у Бородиной панические атаки из-за пандемии коронавируса
16:58
В Думе предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
16:54
"Нельзя жить с уродами": Милявская поведала об отношениях с бывшим мужем
16:46
"Очень нам тревожно, братцы": испуганному пандемией Назарову пришлось сниматься в продолжении "Кухни"
16:45
Муцениеце сообщила о воссоединении с Прилучным
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Певица Слава сообщила о расставании с мужем
Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Помощник объявил печальную новость о Лолите Милявской
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
Регионы

В Башкирии ребенок заразился коронавирусом

прочитано 320 раз

В Башкирии выявлен очередной случай заражения COVID-19. Уточняется, что инфицированным оказался ребенок.

По данным ToDay News Ufa, зараженный изолирован. Сейчас медики проверяют родителей ребенка.

25 марта 2020, 20:29

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
Будут новые государства: коронавирус назвали причиной распада Украины
"Зеленая власть должна уйти": украинские националисты объявили начало свержения Зеленского
Виноват коронавирус: в ЕС призвали лишить Россию Калининграда

Шоу-бизнес

Джиган показал странные игры с дочками и ножом
Ургант жестко надругался над Петросяном из-за рождения ребенка
Брежнева восхитила роскошным телом
"Проснулась с лихорадкой": Навка рассказала об ужасах коронавируса

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка

Юморист не ожидал такое увидеть
Шоу-бизнес

"Выворачивать, как ты, ноги, не собираюсь!": дочь припечатала ошарашенную Волочкову

Ариадна отказалась идти по стопам матери-балерины
Шоу-бизнес

Закрой рот: Борисову ждет многомиллионный штраф за болтовню в соцсетях

Телеведущей надо держать рот на замке
Шоу-бизнес

"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым

Композитор держал обиду на певца

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 марта
Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+