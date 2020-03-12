Житель Подмосковья зарезал пенсионера в пьяной ссоре

В Подмосковье мужчина убил ножом пенсионера. Известно, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", потерпевший скончался на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье мужчина убил ножом пенсионера. Известно, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", потерпевший скончался на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Есть поводы для обид
Теледива шокировало изуродованным видом
Новым ведущим стал актер Тимур Еремеев
Голливудская чета подхватила инфекцию в Австралии
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Чего боится коронавирус?
Жизнь в России
Голосуем! Кто лучший мужчина в шоу-бизнесе?