Под Москвой в лесу мужчина с ребенком нашли человеческие кости

Близ Сергиева Посада под Москвой в лесу мужчина с его трехлетним сыном наткнулись на кости, которые оказались человеческими. Поначалу мальчик подумал, что это останки динозавра.

Отец ребенка незамедлительно вызвал полицию, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Правоохранители забрали кости на анализ.