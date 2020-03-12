Под Москвой в лесу мужчина с ребенком нашли человеческие кости

Близ Сергиева Посада под Москвой в лесу мужчина с его трехлетним сыном наткнулись на кости, которые оказались человеческими. Поначалу мальчик подумал, что это останки динозавра.
Отец ребенка незамедлительно вызвал полицию, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Правоохранители забрали кости на анализ.
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