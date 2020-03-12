Пострадали дети: в Приамурье подросток устроил стрельбу в школе

В городе Свободный подросток пришел в школу и устроил там стрельбу. Злоумышленник использовал пневматическое оружие.
В результате случившего пострадали двое учащихся. По факту ЧП возбуждено дело. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Life.
В городе Свободный подросток пришел в школу и устроил там стрельбу. Злоумышленник использовал пневматическое оружие.
В результате случившего пострадали двое учащихся. По факту ЧП возбуждено дело. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Life.
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