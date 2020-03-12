В детском саду под Москвой воспитательница избила ребенка

В одном из детских садов Одинцово воспитательница применила физическую силу к ребенку. В правоохранительные органы обратились родители четырехлетнего малыша.
По данным сайта "Комсомольская правда", девочка рассказала маме и папе, что во время тихого часа ее избила воспитательница за то, что она не хотела ложиться спать. По факту случившегося проводится проверка.
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