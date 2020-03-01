В Севастополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы. Ее объявили в розыск.
По данным телеграм-канала Mash, женщину привезли в инфекционную клинику с подозрением на коронавирус. Пока проводили обследование, гражданка обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Позже она сбежала, не долечившись и никого не предупредив. Теперь женщину объявили в розыск.
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