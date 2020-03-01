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Под Москвой во время празднования Масленицы погибли мужчина с ребенком

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Маленькая девочка и мужчина погибли во время празднования Масленицы в подмосковных Электроуглях. По предварительным данным, ЧП произошло в ходе буксировки транспортных средств.

На месте работают сотрудники ДПС, пишет телеграм-канал "Говорит Москва" в МВД по Московской областиОбстоятельства выясняются. Очевидцы пишут в соцсетях, что во время соревнования "перетягивание машин на бревнах" лопнул трос от лебедки и попал в мужчину и ребенка. Оба погибли на месте.

1 марта 2020, 16:31

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