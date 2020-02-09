Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары

Произошедшее активно обсуждают в социальных сетях. На своей странице в "Твиттер" пользователь Радомир Волк выложил видеозапись, где виднеются две ярко-желтые точки в небе. Они соединяются с третьим неопознанным объектом. Затем подозрительные шары скрываются за тучами.
По мнению автора ролика, в небе над Крымским мостом появилось НЛО. Инопланетные цивилизации интересуются жизнью поселка, считает пользователь.
Впрочем, нельзя исключать, что на огонек к крымчанам заглянула американская авиация. Наши заокеанские "партнеры" последнее время проявляют необычайную активность в районе Крымского моста.
Так, в прошлом месяце радары засекли приближение к полуострову стратегического беспилотника ВВС США Global Hawk и самолета радиоэлектронной разведки Boeing. Летательные аппараты подлетели вплотную к границам России, после чего развернулись.
Американские самолеты-разведчики замечали у Крымского моста и в прошлом году. А в 2018-м радары зафиксировали пролет над Черным морем самолета Lockheed P-3 Orion. Помимо прочего, его используют для связи с атомными субмаринами.
Напомним, что строительство Крымского моста завершилось в декабре прошлого года. Сейчас по переправе ходят пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.
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