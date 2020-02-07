В Тамбове молодую студентку изнасиловали на кладбище

В Тамбове неизвестный изнасиловал студентку местного колледжа. ЧП произошло вечером 3 февраля.

По данным Пятого канала, несовершеннолетняя девушка возвращалась домой после занятий. Когда она проходила мимо кладбища, из кустов вышел неизвестный и приставил к горлу нож. Злоумышленник увел студентку в заросли и под угрозой расправы надругался. Преступником оказался 35-летний рецидивист. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.