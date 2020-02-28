В Петербурге агрессивный ревнивец избил свою подругу

В Кировском районе Петербурга задержали агрессивного ревнивца, избившего свою подругу. Инцидент произошел ночью возле одного из домов на Ленинском проспекте.
Выяснилось, что злоумышленник распустил руки на почве ревности и несколько раз ударил свою подругу в живот. Пострадавшая женщина обратилась за помощью в травмпункт. По факту случившегося проводится проверка, пишет spbdnevnik.ru.
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