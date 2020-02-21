В Петербурге двое мужчин устроили драку в кафе

В Петербурге бойцы Росгвардии задержали буйного мужчину, который избил оппонента в кафе. Инцидент произошел в питейном заведении на Бухарестской улице.
По данным ИА "Невские новости", двое посетителей поссорились, после чего словесная перепалка переросла в драку. Сотрудники заведения не стали ждать у моря погоды и нажали тревожную кнопку. Пострадавшего госпитализировали, а другого участника инцидента передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
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