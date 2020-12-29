Жительница Липецка родила четверняшек

29 декабря в перинатальном центре Липецка прошла торжественная выписка. Стены заведения покинули супруги, у которых за раз родились сразу четверо детей – трое мальчиков и одна девочка, передает сайт VSE42.RU. Родителей поздравили вице-губернатор Дмитрий Аверов и депутат горсовета Андрей Выжанов.
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