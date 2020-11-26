В Красноярске автобус с пассажирами врезался в столб на мосту

ДТП с участием автобуса зарегистрировано в Красноярске. Уточняется, что транспортное средство врезалось в мост.
В результате произошедшего пострадали водитель и несколько пассажиров. Обстоятельства ЧП выясняют эксперты, сообщает RT.
ДТП с участием автобуса зарегистрировано в Красноярске. Уточняется, что транспортное средство врезалось в мост.
В результате произошедшего пострадали водитель и несколько пассажиров. Обстоятельства ЧП выясняют эксперты, сообщает RT.
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