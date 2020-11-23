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Регионы
Дети-инвалиды Камчатки получат сладкие подарки к Новому году

Дети-инвалиды Камчатки получат сладкие подарки к Новому году

Владимир Солодов. Фото: kamgov.ru
Дети с ограниченными возможностями здоровья получат сладкие подарки к Новому году во всех районах Камчатского края. С инициативой выступил глава региона Владимир Солодов на совещании по подготовке к предстоящим праздникам.
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В связи с пандемией коронавируса традиционная губернаторская елка в Петропавловске-Камчатском отменена. Но ребята без подарков не останутся.

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"Я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможности сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили", – сказал Солодов.

Сегодня в регионе проживают 1,4 тысячи детей с ограниченными возможностями. С 16 по 25 декабря администрации районов и социальные организации доставят им подарки на дом.

Праздничное настроение детям создаст и конкурс рисунков "Новогодняя Камчатка". Он пройдет во всех школах. Ребята, занявшие первые три места в рамках одного учебного заведения, получат сладкие подарки. А победителям регионального уровня вручат конструкторы, из которых можно сложить карту Камчатского края.

Определенные категории жителей региона получат социальные выплаты на приобретение новогодних подарков. На пособие могут рассчитывать дети, у которых родители – неработающие инвалиды или пенсионеры. Также право на выплату имеют дети из многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, а также инвалиды и одинокие пенсионеры.

"Выплата составляет 600 рублей для определенных категорий семей с детьми, а также для одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов. В Алеутском районе и в Корякском округе эта сумма несколько выше – 700 рублей", – рассказала зампред правительства края Виктория Сивак.

Деньги уже получили 3 400 человек. Планируется, что до конца года помощь будет оказана 8 400 камчатцам.

Автор: 23 ноября 2020, 18:13 Источник: Сайт Камчатского края ✓ Надежный источник

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