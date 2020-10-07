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Губернатор Камчатки встретился с представителем российского Greenpeace

Губернатор Камчатки встретился с представителем российского Greenpeace

Владимир Солодов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в среду, 7 октября, провел встречу с представителем российского отделения экологической организации Greenpeace Василием Яблоковым. Речь шла о ситуации в акватории Авачинского залива.
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По словам губернатора, для него важно работать в максимальном режиме открытости. Необходима любая дополнительная информация, указал глава региона.

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Вместе с группой ученых Солодов 7 октября совершил облет Авачинского залива. О результатах губернатор рассказал представителю "Гринпис". "Видели изменение цвета океана в районе Саранной. Если это пятно, то, получается, что оно не движется. Потому что в прошлые дни оно было на том же месте. Потом мы пролетели южнее, и ничего такого не было. Завтра туда пойдёт экспедиционное судно", – отметил глава региона.

Солодов отметил, что ученые взяли большое количество проб воды из Авачинского залива для выяснения причины гибели животных. Во время исследования была опровергнута часто высказываемая гипотеза, что причиной трагедии стал разлив гептила.

Эта версия не подтвердилась. По результатам исследования двух лабораторий, ядовитого вещества во взятых образцах не обнаружено.

Представители экологической организации "Гринпис" работают на Камчатке уже несколько дней. В первый день они обследовали Вилючинскую бухту. По словам Яблокова, обнаружено пятно, которое, вероятно, пошло дальше бухты Саранной. Эколог отметил специфический запах разлива и неестественный цвет. Остатки ядовитого пятна обнаружены и в бухте Безымянная, указал Яблоков.

Также на встрече зашла речь о судьбе Козельского полигона ядохимикатов. Он будет рекультивирован, сообщил Солодов. "Это не обсуждается. Это будет сделано", – подчеркнул губернатор Камчатки. При этом глава региона отметил, что по результатам исследований нет данных, что гибель животных связана с Козельским полигоном.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило большое количество мертвых морских животных. Затем их нашли еще в трех бухтах, а на нескольких участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.

7 октября 2020, 15:51 Источник: Официальный сайт губернатора Камчатского края ✓ Надежный источник

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