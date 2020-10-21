Жители Кирова своими силами задержали пьяного таксиста

В Кирове злодеяния пьяного таксиста предотвратили местные активисты. Отмечается, что мужчина постоянно возил пассажиров нетрезвым.
Сдаваться лихач не собирался и решил попросту сбежать. Злоумышленника сразу же догнали и повели обратно к автомобилю, где уже стояли патрульные. Мужчине грозит серьезная ответственность за свои поступки.
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