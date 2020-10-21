В Подмосковье сгорела квартира пенсионерки

В подмосковном Щелкове сгорела квартира одной из местных жительниц. Чп произошло из-за неисправности элетропроводки.

Местные жители вызвались помочь пенсионерке восстановить жилище. По данным сайта "Подмосковье сегодня", люди стали собирать деньги на ремонт. Энтузиасты рассказали, что им удалось скопить некоторую сумму, но для полного объема работ требуется более ста тысяч рублей.