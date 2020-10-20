В Лобне подросток погиб из-за разорвавшегося снаряда

В подмосковной Лобне произошла трагедия. Уточняется, что подросток погиб на территории военно-патриотического центра.

Стоит отметить, что в СМИ публикуются несколько версий случившегося. Некоторые издания утверждают, что школьник принес с собой снаряд времен СССР, который сдетонировал и убил мальчика. Также в прессе есть информация о том, что подросток пытался самостоятельно разобрать пулемет, из-за разорвался патрон и причин парню смертельную травму. Так или иначе, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело, передает "Царьград".