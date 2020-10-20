В Красногорске мужчина случайно выпал из окна во время уборки

Житель Красногорска случайно выпал из окна во время уборки. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми трамами.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", врачам удалось совершить практически невозможное – они поставили мужчину на ноги. Сейчас гражданин идет на поправку.
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