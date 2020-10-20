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В Красногорске мужчина случайно выпал из окна во время уборки

прочитано 190 раз

Житель Красногорска случайно выпал из окна во время уборки. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми трамами.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", врачам удалось совершить практически невозможное – они поставили мужчину на ноги. Сейчас гражданин идет на поправку.

Автор: 20 октября 2020, 20:45 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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