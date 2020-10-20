В Щелкове задержали подозреваемых в краже мужчина два жителя Ногинска

В подмосковном Щелкове правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в краже. По версии следствия, злоумышленники вынесли из квартиры имущества на восемь миллионов рублей.

Экспертам предстоит выяснить все детали случившегося. По факту совершения преступлений было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".