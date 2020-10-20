В Иванове задержали сбежавшего с ружьем во время обысков мужчину

В Иванове гражданин сбежал с ружьем из своего жилища во время обысков. Этот инцидент перепугал людей, которые проживали в городе.
Теперь появилась информация, что злоумышленник задержан. Он числится фигурантом уголовного дела, передает RT.
В Иванове гражданин сбежал с ружьем из своего жилища во время обысков. Этот инцидент перепугал людей, которые проживали в городе.
Теперь появилась информация, что злоумышленник задержан. Он числится фигурантом уголовного дела, передает RT.
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